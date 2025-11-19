Скончался музыкант из культовых рок-групп Sparks и Joy Хилли Майклс

По данным издания, Майклс присоединился к коллективу в середине 70-х и участвовал в записи альбома Big Beat 1976 года. Позже он работал вместе с Роном и Расселом Мэлами, усилив ритмическую основу звучания группы. В соцсетях музыканты подтвердили трагическую новость и сообщили о своей утрате.