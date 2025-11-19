Скончался музыкант из культовых рок-групп Sparks и Joy Хилли Майклс

В США на 78-м году жизни скончался рок-музыкант Хилли Майклс, стоявший у истоков группы Sparks. О его уходе из жизни сообщили зарубежные СМИ. Причина смерти не раскрыта.
По данным издания, Майклс присоединился к коллективу в середине 70-х и участвовал в записи альбома Big Beat 1976 года. Позже он работал вместе с Роном и Расселом Мэлами, усилив ритмическую основу звучания группы. В соцсетях музыканты подтвердили трагическую новость и сообщили о своей утрате.
Как выяснилось, профессиональный путь Майклс начал в составе группы Joy. Он стал единственным сессионным участником, которого пригласили в североамериканский тур коллектива. Этот период определил дальнейшее развитие его карьеры.
После ухода из Sparks Майклс сосредоточился на сольных проектах. Наибольшее признание получил его альбом 1981 года Calling All Girls, а также пластинка Lumia, выпущенная год спустя. Музыкант участвовал в сторонних проектах, сотрудничал с несколькими исполнителями, среди которых The Cherry Vanilla Band, Джон Мелленкамп, Peach & Lee и Марианна Фейтфулл.
Сообщается, что Майклс продолжал творческую деятельность многие годы и оставил значимый след в рок-сцене.
