Ги Буше прокомментировал победу омского «Авангарда» над «Ладой»

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше поделился впечатлениями от победы своей команды над «Ладой». Матч завершился со счетом 3:0. Эта победа стала для омичей третьей подряд, после трёх неудачных матчей.
«Мы ожидали, что игра будет трудной. “Лада” была очень мобильна на льду и выкладывалась на полную. Первый гол забили довольно быстро, но следующая шайба долго не приходила», — отметил Буше. Тренер подчеркнул, что несмотря на сложности, команда стремилась продлить свою победную серию.
Особое внимание он уделил вливанию новых игроков в состав. «С апреля у нас в составе 14 новых игроков. Всегда сложно, когда новички вливаются, им нужно понять требования. После поражений всегда хочется побеждать, сегодня мы хотели вернуть чувство победы игрокам», — добавил он.
Кроме того, тренер отметил, что одной из ключевых составляющих победы стало отсутствие удалений в матче: «Мы старались быть физически сильными на льду, да, моменты были жесткими, но наша цель была избежать штрафов».
После этой победы «Авангард» продолжает удерживать второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков в 27 играх.