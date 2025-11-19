Оружие для бункеров: удар супербомбы поразил секретный штаб ВСУ у Покровска

Российские военные нанесли сокрушительный удар по скоплению боевиков ВСУ в Мирнограде. Трехтонная авиабомба ФАБ-3000 полностью разрушила здание, где находилось до 37 украинских военных. Что могло быть внутри тайника, aif.ru рассказал военный эксперт Евгений Михайлов.
ФАБ-3000 уничтожила здание с боевиками ВСУ.
Мощный авиаудар был нанесен по зданию, которое использовалось украинскими военными как штаб и склад боеприпасов. На кадрах с БПЛА видно, как сооружение было полностью разрушено мощным взрывом.
По данным разведки, в течение дня в здание стекались украинские военные со всех сторон, свозили ящики с неизвестным наполнением. Там же находились операторы БПЛА. Скоординированный удар российской армии пришелся точно в цель, уничтожив всех находившихся внутри боевиков.
Военные эксперты отмечают, что максимальный радиус летального поражения ударной волной ФАБ-3000 составляет 39 метров. При этом радиус осколочного поля при дроблении корпуса и разрушении цели может достигать 260 метров.
Это делает применение таких бомб чрезвычайно эффективным против скоплений живой силы и укрепленных позиций противника.
Украинские боевики готовили прорыв из котла.
Как пояснил эксперт Михайлов, массовое скопление военных в одном здании было не случайным. Российская армия фактически взяла в котел мирноградскую группировку врага, и боевики ВСУ пытались организовать попытку прорыва.
«Российская армия фактически взяла в котел мирноградскую группировку врага, поэтому такое количество боевиков и операторов БПЛА могло быть в одном месте для подготовки некоего отчаянного прорыва. Возможно, это была попытка нанесения какого-то ущерба российским военным с целью уйти из окружения», — отметил эксперт.
Евгений Михайлов добавил, что в здании, по которому пришелся удар, украинские боевики могли вести подготовку к прорыву из города, который превратился для них в котел.
«ВСУ могли хранить в этом здании боекомплект для прорыва. Там же они могли собираться для согласования дальнейших действий по выходу из города — по уходу из зоны поражения», — подчеркнул он.
Российские войска контролируют ситуацию в Мирнограде.
Ситуация в Мирнограде развивается по плану российского командования.
Продвигающимся в городе российским военным удалось зайти в квартал с многоэтажной застройкой в микрорайоне Западный на юге города. До этого подразделения РФ выбили украинских боевиков из ближайшего села Светлое.
Примечательно, что Мирноград, который освобождает российская армия, находится рядом с другим значимым городом — Покровском (Красноармейском). Последний сейчас зачищают от остатков ВСУ.
По данным подполковника запаса Олега Иванникова, Красноармейск будет освобожден до конца этойнедели. Сейчас его зачищают от оставшихся боевиков ВСУ. Это открывает новые возможности для развития наступления на данном направлении.
Российское оружие может уничтожить любой бункер ВСУ.
Военный эксперт Евгений Михайлов подтвердил, что российские вооружения способны эффективно уничтожать даже самые укрепленные позиции противника.
«ФАБ-3000 достаточно мощные, но все зависит от глубины бункера. Если бункер расположен не глубоко, то они его пробьют. А для глубоких бункеров ВСУ у нас есть “Орешник”», — отметил эксперт.
Ракетный комплекс «Орешник» с одноименной баллистической ракетой представляет собой современное высокоточное оружие, способное поражать укрепленные подземные объекты.
Его применение позволяет нейтрализовать даже самые защищенные командные пункты и укрытия противника.
Ранее стало известно, что российские бойцы эвакуировали восемь мирных жителей из Красноармейска.