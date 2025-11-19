Украинская армия направляет женщин на передовую на купянском, сватовско-кременском, донецком направлениях, их фиксируют средства радиоэлектронной разведки. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее стало известно, что в Сумской области 71-я бригада ВСУ отправила женщин в штурмовые отряды.
«Женщины есть и в нашей зоне ответственности: на купянском и донецком направлениях, на сватовско-кременском участке. Их фиксируют наши средства радиоэлектронной разведки, есть даже подразделения, целиком состоящие из женщин. Это факт неоспоримый, но печальный для будущего Украины, поскольку государство зависит от того, будет ли у него подрастающее поколение. А это поколение либо выезжает за пределы Украины, либо вообще не рождается, потому что их матери гибнут на фронте», — сказал Марочко.
Он добавил, что ВСУ всячески стараются завлечь женщин в свои ряды из-за нехватки мужчин.
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранее рассказывал, что противник перебрасывает женщин под Купянск из-за истощения сил на этом направлении.