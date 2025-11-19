Марочко: бойцы засекли женские отряды ВСУ у Купянска и Сватово по голосам

«Женщины есть и в нашей зоне ответственности: на купянском и донецком направлениях, на сватовско-кременском участке. Их фиксируют наши средства радиоэлектронной разведки, есть даже подразделения, целиком состоящие из женщин. Это факт неоспоримый, но печальный для будущего Украины, поскольку государство зависит от того, будет ли у него подрастающее поколение. А это поколение либо выезжает за пределы Украины, либо вообще не рождается, потому что их матери гибнут на фронте», — сказал Марочко.