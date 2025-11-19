Шесть авиарейсов задержаны в Омске из-за густого тумана

В Омском аэропорту сегодня были массово задержаны рейсы из-за густого тумана. Видимость ухудшилась до 300 метров. В результате задерживаются шесть авиарейсов — как внутренних, так и международных.
Среди них — рейсы авиакомпаний «Победа», «Аэрофлот» и «Икар» в Москву (Шереметьево), Казань и обратно, а также рейсы Qazaq Air в Астану и «Северного ветра» в Санкт-Петербург (Пулково) и чартерный рейс в Шарм-Эль-Шейх.
Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, однако решение о вылете принимается индивидуально для каждого рейса по мере улучшения метеоусловий. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией на онлайн-табло аэропорта и уточнять статус рейсов у авиакомпаний.
