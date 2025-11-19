Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть авиарейсов задержаны в Омске из-за густого тумана

Задержаны борты как на внутренних рейсах, так и на международных.

Источник: Комсомольская правда

В Омском аэропорту сегодня были массово задержаны рейсы из-за густого тумана. Видимость ухудшилась до 300 метров. В результате задерживаются шесть авиарейсов — как внутренних, так и международных.

Среди них — рейсы авиакомпаний «Победа», «Аэрофлот» и «Икар» в Москву (Шереметьево), Казань и обратно, а также рейсы Qazaq Air в Астану и «Северного ветра» в Санкт-Петербург (Пулково) и чартерный рейс в Шарм-Эль-Шейх.

Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, однако решение о вылете принимается индивидуально для каждого рейса по мере улучшения метеоусловий. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией на онлайн-табло аэропорта и уточнять статус рейсов у авиакомпаний.

Ранее мы писали, что восстановление газопровода в Ростовке под Омском идет круглосуточно.