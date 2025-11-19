Ричмонд
Выяснилось, что некоторые породы собак могут полностью исчезнуть в Британии

В Великобритании предупредили о возможном исчезновении мопсов, французских и английских бульдогов в привычном виде. Учёные предложили меры, которые фактически ограничат разведение собак с опасными врождёнными признаками.

По данным британской прессы, речь идёт о породах с плоской мордой, складчатой кожей и выпуклыми глазами. Эти особенности, как отмечено, приводят к хроническим болезням — от постоянных инфекций до проблем с дыханием, из-за которых собаки нередко не могут даже бегать. Владельцы всё чаще вынуждены прибегать к хирургии, чтобы облегчить питомцам дыхание.

Как сообщает издание, учёные выступили с инициативой ранжировать собак по десяти критериям врождённого здоровья — так называемой системе IHA. В планах допускать к разведению только животных, которые набрали не меньше восьми баллов. Такие требования хотят закрепить в лицензировании официальных заводчиков.

К вредным особенностям отнесены окрас мерль, избыточные кожные складки, короткая морда, вывернутые или обвисшие веки, выпуклые глаза, неправильный прикус, отсутствие хвоста, искривлённые или укороченные конечности, а также малоподвижный позвоночник.

Отмечено, что программа носит добровольный характер. Однако она уже получила поддержку благотворительных структур и страховых компаний. Разработчики рассчитывают продвинуть её на уровне правительства.

