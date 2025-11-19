Выяснилось, что некоторые породы собак могут полностью исчезнуть в Британии

По данным британской прессы, речь идёт о породах с плоской мордой, складчатой кожей и выпуклыми глазами. Эти особенности, как отмечено, приводят к хроническим болезням — от постоянных инфекций до проблем с дыханием, из-за которых собаки нередко не могут даже бегать. Владельцы всё чаще вынуждены прибегать к хирургии, чтобы облегчить питомцам дыхание.