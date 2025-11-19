Молодежный форум в Астане повысил интерес к рабочим профессиям

Данное мероприятие позволило молодежи получить исчерпывающую информацию о востребованных профессиях, выслушать советы экспертов, обменяться мнениями с ведущими работодателями столицы и воочию увидеть, как работает современное производство, передает DKNews.kz.
Форум был организован молодежным крылом «Жастар Рухы» и стал важной частью широкомасштабной работы, направленной на развитие рабочих профессий среди молодежи Казахстана. Участники форума сначала посетили производственную площадку ТОО «MetalFormer», где увидели работу современных оборудованных линий, этапы изготовления кровельных и упаковочных материалов, а также ознакомились с основными требованиями и необходимыми навыками на производственных объектах.
После экскурсии в Политехническом колледже была организована диалоговая площадка с участием представителей государственных органов, крупных компаний и молодежных организаций. Участники проконсультировались со специалистами и получили дополнительную информацию о карьерных возможностях в инженерных и производственных областях.
Модератором панельной дискуссии выступил депутат городского маслихата и председатель Астанинского городского филиала «Жастар Рухы» Арсланбек Магзум. В своем выступлении он отметил важность форума и подчеркнул, что такие площадки помогут молодежи понять изменения и требования на рынке труда.
В своем выступлении председатель молодежного крыла «Жастар Рухы» Акерке Искандерова отметила, что развитие рабочих профессий — приоритетное направление на национальном уровне.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2025 год Годом рабочих профессий. Это говорит о важности подготовки квалифицированных кадров для устойчивого развития страны. Сегодня создаются реальные возможности для того, чтобы молодежь приобрела технические навыки и уверенно вышла на рынок труда», — сказала Акерке Искандерова.
В ходе дискуссии выступил директор по развитию компании «BI Group» Бексултан Олжабай, который отметил растущий спрос на молодых технических специалистов в сфере строительства. Он отметил, что производственным предприятиям нужны молодые кадры с практическими навыками, и сотрудничество с молодежными организациями позволит сформировать эффективную систему подготовки профессионалов.
В рамках дискуссии участники получили возможность задать интересующие их вопросы. Студент второго курса специальности «Энергетика» задал вопрос о возможностях трудоустройства и приобретения опыта молодыми специалистами:
«Я студент 2 курса энергетического факультета. В будущем я буду работать по своей специальности. Какие возможности сегодня есть у молодых специалистов и можно ли начать карьеру во время учебы?».
На этот вопрос ответил заместитель начальника Управления энергетики Астаны Максат Қайыркешұлы. Он отметил, что в столице реализованы крупные проекты, направленные на модернизацию энергетической инфраструктуры и высокий спрос на молодых инженеров. Также для студентов предусмотрены возможности прохождения производственной практики, участия в отраслевых проектах и трудоустройства по специальности. По словам Максата Қайыркешұлы, активная молодежь может начать свой профессиональный путь во время учебы.
По словам организаторов, такие встречи будут проводиться чаще, и будут созданы условия для непосредственного общения молодежи с работодателями, посещения производств и консультаций по выбору профессии.
Форум повысил заинтересованность молодежи в рабочих профессиях и показал, что это направление не только устойчиво, но и дает возможность реального карьерного роста.