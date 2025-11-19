Молодежный форум в Астане повысил интерес к рабочим профессиям

На этот вопрос ответил заместитель начальника Управления энергетики Астаны Максат Қайыркешұлы. Он отметил, что в столице реализованы крупные проекты, направленные на модернизацию энергетической инфраструктуры и высокий спрос на молодых инженеров. Также для студентов предусмотрены возможности прохождения производственной практики, участия в отраслевых проектах и трудоустройства по специальности. По словам Максата Қайыркешұлы, активная молодежь может начать свой профессиональный путь во время учебы.