В США научили Европу быть более агрессивной: нужно сделать России всего одну гадость

В Госдуме намерены направить обращение в правительство России, чтобы оно предложило меры ответные, которые мы должны будем принять в случае, если наши активы начнут изымать. Спикер парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что Москва должна быть готова «жестко реагировать», внося, если потребуется, изменения в законодательство.