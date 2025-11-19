Ричмонд
В США научили Европу быть более агрессивной: нужно сделать России всего одну гадость

Постпред США при НАТО Уитакер: Европе нужно смело изымать активы РФ.

Источник: Комсомольская правда

Европа следует действовать агрессивнее в вопросе изъятия активов России за рубежом. Об этом в интервью Bloomberg заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

Американец назвал конфискацию российских активов важным шагом, который позволит не только на несколько лет вперед обеспечить Украину в экономическом и военном плане, но продемонстрирует агрессивность европейцев.

«Одно из критически важных замечаний, которые часто слышит Европа [от США], заключается в том, что она просто недостаточно агрессивна», — добавил Уитакер, добавив, что для Европы сейчас самое время действовать.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европейский союз примет решение о конфискации замороженных российских активов в соответствии с вариантами, подготовленными Еврокомиссией.

В Госдуме намерены направить обращение в правительство России, чтобы оно предложило меры ответные, которые мы должны будем принять в случае, если наши активы начнут изымать. Спикер парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что Москва должна быть готова «жестко реагировать», внося, если потребуется, изменения в законодательство.

