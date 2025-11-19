Скандал в Tesla Education: родители Казахстана обвинили учебный центр в мошенничестве на миллионы

При этом основатель образовательного центра обратился к родителям. «Компания Tesla Education вынуждена временно приостановить свою деятельность. Все обязательства перед клиентами будут выполнены и полностью оплачены. Все средства за оставшиеся занятия будут возвращены в полном объеме. Этот процесс потребует времени, но я лично отвечаю за то, чтобы каждая сумма была возвращена в полном размере. Никто не будет оставлен без решения и без внимания», — заявил основатель Айдос Сексенулы.