Скандал в Tesla Education: родители Казахстана обвинили учебный центр в мошенничестве на миллионы

По информации телеканала, родители школьников заявили о предполагаемом мошенничестве. Филиалы популярного образовательного центра Tesla в Астане и Алматы внезапно закрылись, оставив без занятий тысячи старшеклассников.
По их словам, руководство центра не выходило на связь, а ущерб исчисляется десятками миллионов. Сотни семей доверили центру подготовку своих детей к ЕНТ, платя до миллиона тенге за годовые курсы. Родителей привлекали презентабельные офисы и доброжелательный персонал.
Тревога их охватила, когда сотрудники центра стали массово удаляться из рабочих чатов. «В чате у детей “кипиш”, учителя все просто удалились из чатов, директриса удалилась, все уволились. Буквально это произошло в течение пары часов. Менеджер нам сказал ехать в офис. Там никого нет, охрана говорит, офис закрыт полностью», — рассказала мама одного из учащихся Сауле Ибрагимова.
Как рассказали родители, сотрудники центра торопили их с внесением оплаты за обучение. В итоге некоторые дети успели посетить пару занятий, прежде чем их образовательный процесс был прерван. «Он сказал, два места надо срочно оплатить наличкой. Мы наличкой оплатили сразу. Нам дали договор. Мы только пошли, нам отправили сообщение вечером, ночью вчера, что якобы занятия не будут проводиться в связи с эпидемией. А сегодня уже узнали, что центр закрыт», — добавила родительница Лилия Ахмедова.
При этом основатель образовательного центра обратился к родителям. «Компания Tesla Education вынуждена временно приостановить свою деятельность. Все обязательства перед клиентами будут выполнены и полностью оплачены. Все средства за оставшиеся занятия будут возвращены в полном объеме. Этот процесс потребует времени, но я лично отвечаю за то, чтобы каждая сумма была возвращена в полном размере. Никто не будет оставлен без решения и без внимания», — заявил основатель Айдос Сексенулы.
Родители уже начали массово подавать заявления на образовательный центр в полицию. Как сообщили в комитете защиты прав потребителей, закон позволяет инициировать судебный иск в защиту интересов более десяти пострадавших лиц. Кроме того, сотрудники ведомства готовы выступить в качестве адвоката, чтобы взыскать с центра суммы ущерба.
«Согласно гражданскому кодексу, даже если юридическое лицо ликвидировано, то предусмотрена субсидиарная ответственность, которая возлагается на учредителей. То есть лица, организовавшие данный субъект предпринимательства», — прокомментировал руководитель управления формирования гос. политики комитета защиты прав потребителей РК Еркебулан Тагашев.
По оценкам родителей, в общей сложности пострадало более тысячи семей в Астане и Алматы, а ущерб может превышать сотни миллионов тенге. Тем временем родители уже подали коллективные заявления в столичную прокуратуру по факту предполагаемого мошенничества и требуют возбудить уголовное дело.
Напомним, несколько дней назад премьер-министр страны Олжас Бектенов поручил Минфину и Минпросвещения разобраться с проблемой мошенничества в частных школах.