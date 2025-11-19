«Бог накажет»: как в приморской поликлинике пациентке отказывали в аборте при замершей беременности

«Мы с мужем готовились к беременности по всем правилам: бросили вредные привычки за год до попыток, сдали анализы, сделали прививки, рассчитали овуляцию. Наша история могла бы стать иллюстрацией к статье о планировании ребенка», — рассказала Екатерина VLADIVOSTOK1.RU.
В конце августа тест был отрицательным, и они с мужем махнули тогда на все рукой и поехали в другой город на фестиваль. Через неделю тест показал две полоски, а через три недели стало понятно: беременности как таковой не было, а в матке находилось нежизнеспособное плодное яйцо — анэмбриония. Оно могло вызвать заражение.
С этого момента началась настоящая эпопея с поликлиникой, чтобы удалить его до того, как начнется воспаление. По словам Екатерины, сделать платную операцию в перинатальном центре и частных клиниках не получилось, в связи с чем ей пришлось обращаться в поликлинику для получения направления. Ей не без труда удалось попасть к гинекологу.
Войдя в кабинет врача, пациентка рассказала о проблеме: замершая беременность, результаты УЗИ, нужно срочное направление на прерывание. В ответ Екатерина услышала: «Аборт — это грех. Бог вам счастье дал». Эта реплика прозвучала в медицинском учреждении, где сотрудник обязан руководствоваться профессиональным стандартом, а не личными убеждениями.
Женщина растерялась и стала объяснять, что беременность желанная, но замершая, а выкидыша нет, поэтому нужно медицинское вмешательство. Врач же, по ее словам, продолжала настаивать на своем. Екатерина пришла в недоумение и заявила, что это «счастье» гниет внутри и грозит удалением матки.
«Бог испытание вам дал. Надо верить, и чудо случится. Ребенок появится, но позже. Раз беременность есть, значит Бог так хотел», — сказала медик в ответ.
Спустя неделю женщина смогла записаться к другому гинекологу, который выдал направление на госпитализацию для прерывания беременности. Делают это путем выскабливания — это медицинская процедура по удалению нежизнеспособного плодного яйца из матки, необходимая для предотвращения воспаления и сохранения репродуктивной функции. Также существует вакуум-аспирация — более щадящий метод прерывания беременности на ранних сроках.
«Важно помнить, что абортирование в случае с анэмбрионией — это не про убийство и не про выбор, это не моральная драма, а медицинская необходимость. И если ты в здравом уме и хочешь жить, то вариантов немного — таблетки, выскабливание или вакуум. Причем вакуум чаще делают только за деньги, а таблетки подходят лишь на самых ранних сроках», — пояснила Екатерина.
По полису ОМС ей провели выскабливание под общим наркозом. Несмотря на пугающее название, процедура оказалась не такой страшной. После введения наркоза пациентка погружается в сон и приходит в себя уже в палате. В послеоперационный период возможны заложенность носа и ноющие боли внизу живота, для купирования которых применяются обезболивающие препараты.
Затем проводится обязательный осмотр врача, контрольное УЗИ и назначается медикаментозная терапия, включающая антибиотики. По показаниям могут быть рекомендованы физиопроцедуры или дополнительные препараты. Как отмечает Екатерина, после такой операции сохраняется возможность снова забеременеть. Врачи обычно рекомендуют выждать от трех до шести месяцев перед следующей попыткой.
«Рада, что все закончилось. Что во мне не росла жизнь, а лишь пустая оболочка. Когда я осторожно призналась, что благодарна судьбе именно за анэмбрионию, а не за гибель уже сформировавшегося малыша, на меня посмотрели, как на монстра. Но я правда рада. Потому что утрата процесса легче, чем утрата ребенка», — поделилась она.
Женщине советовали «выплакать малыша», на что она отвечала, что его не существовало. Вместо ожидаемого отчаяния Екатерина, по ее словам, обнаружила в себе силы спокойно принять ситуацию и продолжать жить дальше, хотя окружающие ожидали от нее глубокой эмоциональной реакции.
«Мы все переживаем утрату по-своему. Мне позволили выплакать свое дома — и теперь я учусь принимать чужую радость как лекарство от собственной боли. И я верю, что однажды во мне снова зародится жизнь. Сердце моего будущего ребенка, плоть от плоти моей и мужа, будет биться долго — пока меня уже не будет рядом», — заключила она.