«Бог накажет»: как в приморской поликлинике пациентке отказывали в аборте при замершей беременности

«Рада, что все закончилось. Что во мне не росла жизнь, а лишь пустая оболочка. Когда я осторожно призналась, что благодарна судьбе именно за анэмбрионию, а не за гибель уже сформировавшегося малыша, на меня посмотрели, как на монстра. Но я правда рада. Потому что утрата процесса легче, чем утрата ребенка», — поделилась она.