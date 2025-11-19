В Башкирии столбики термометров упадут до −12 градусов

В пятницу, 21 ноября, в северных районах существенных осадков не предвидится. На юге региона сохранятся небольшие дожди и мокрый снег, в отдельных местах возможны гололедные явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедица на автомобильных дорогах. Ветер северный с переходом на южный, слабый, в некоторых районах умеренный. Температурные показатели: ночью от −4 до +1 градуса, при прояснениях возможно похолодание до −7…-12 градусов, днем от −1 до +4 градусов.