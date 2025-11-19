В Башкирии столбики термометров упадут до −12 градусов

Стало известно, какими будут ближайшие дни в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, днем 19 ноября ожидаются осадки в виде дождя. Ветер будет менять направление с южного на западное, его сила останется умеренной, однако в некоторых районах возможны сильные порывы. Днем столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов.
В северных районах республики в четверг, 20 ноября, значительных осадков не прогнозируется. В южной части региона ожидаются дожди и мокрый снег, местами возможно образование гололеда, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедица на дорожном покрытии. Ветер северный, постепенно меняющийся на южный, преимущественно слабый, местами умеренный. Температура воздуха: ночью от −4 до +1 градуса, днем от −1 до +4 градусов.
В пятницу, 21 ноября, в северных районах существенных осадков не предвидится. На юге региона сохранятся небольшие дожди и мокрый снег, в отдельных местах возможны гололедные явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедица на автомобильных дорогах. Ветер северный с переходом на южный, слабый, в некоторых районах умеренный. Температурные показатели: ночью от −4 до +1 градуса, при прояснениях возможно похолодание до −7…-12 градусов, днем от −1 до +4 градусов.
