Первые публичные точки Wi-Fi заработали в Хабаровском крае

Один из операторов «большой четверки» в Хабаровском крае начал предоставлять бесплатный доступ к беспроводному интернету в своих салонах связи на территории региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Первые 10 точек уже запущены в разных районах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Амурска.
«Для защиты населения и критически важной инфраструктуры по решению федеральных властей по всей России, в том числе в Хабаровском крае, вводятся ограничения мобильного интернета. В зоны ограничения попадают как промышленные объекты, так и жилые кварталы, социальные объекты и офисные здания», — говорится в сообщении.
По словам министра цифрового развития и связи Хабаровского края Евгения Демина, региональные власти не могут повлиять на это решение или отменить его, так как оно связано с вопросами государственной безопасности. По той же причине точные карты зон отключений и сроки вводимых ограничений неизвестны, поэтому важно обеспечить альтернативный доступ к интернету.
Одновременно к каждой из точек бесплатного доступа смогут подключаться до 120 абонентов. Всего к концу ноября заработает 27 бесплатных Wi-Fi зон, в том числе в Советской Гавани и Ванино.
Кроме того, планируется, что к работе по созданию региональной публичной Wi-Fi сети присоединятся и другие операторы связи.
Напомним, Минцифры России разработана техническая схема «белых списков», которая обеспечивает доступ к ключевым интернет-ресурсам в периоды временных ограничений связи. В середине ноября перечень был расширен, стали доступны сайты и сервисы «Почты России» (0+), РЖД (0+), Альфа-Банка (0+), Gismeteo (0+), 2Gis (0+), такси «Максим» (0+) и другие. Перечень опубликован на сайте Минцифры России и будет пополняться — постепенно туда добавятся региональные сервисы.
При ограничении мобильного интернета голосовая связь остается доступной, включая вызов экстренных служб по номеру 112.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что сформирован перечень российских цифровых платформ, которые на втором этапе вошли в список сервисов и сайтов, доступных в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. В так называемый «белый список» на первом этапе уже вошли соцсети, национальный мессенджер Max (6+), маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи. Также доступ обеспечен к Госуслугам (6+), платформе для дистанционного голосования, сайтам Президента и Правительства. Перечень будет пополняться.