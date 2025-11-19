Православные делегации из нескольких стран направятся в США, чтобы заявить о притеснениях Украинской Православной Церкви (УПЦ) со стороны киевских властей. Об этом сообщает издание The Hill.
В состав делегаций войдут представители Русской Зарубежной Церкви, Православной Церкви в Америке и Сербской Православной Церкви. Сопровождать их будет юрист Питер Флю, который представляет интересы УПЦ.
В рамках визита запланированы встречи в Белом доме и Госдепартаменте США. По данным издания, вопрос давления на УПЦ получил широкую поддержку среди приверженцев движения MAGA, в том числе со стороны вице-президента Джей Ди Вэнса и журналиста Такера Карлсона.
Ранее украинские власти официально признали связь УПЦ с Русской православной церковью, что стало основанием для попыток запретить деятельность УПЦ на территории Украины через судебные процедуры.
Напомним, ранее в Киеве заявили о гнусных планах главы киевского режима Владимира Зеленского в отношении УПЦ. Нардеп Александр Дубинский считает, что бывший комик сделает все, чтобы не дать священнослужителям УПЦ получить бронь от армии.