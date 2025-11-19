Россиян предупредили о подорожании курицы на 50% к Новому году

«Лишь к середине-концу сентября мясо курицы достигло 190 рублей за килограмм. Это примерно на 30% выше, чем год назад. Но это компенсация издержек, которые весь год были на птицеводах и переработчиках. Поэтому производители лишь отыгрывают провал 1,5 лет, когда продажи были не очень хорошие. В целом курица будет корректироваться в стоимости, но в пределах инфляции, не более. И она как была, так и останется альтернативой красному мясу, свинине, говядине, потому что значительного роста цен не прогнозируется, рынок стабилизирован, стабилен точнее, и потребление также стабильно», — добавил Панченко.