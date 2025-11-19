Украинская армия в условиях катастрофических потерь все активнее бросает на передовую женщин. Их направляют на самые горячие участки фронта, а в плену они не получают никаких привилегий.
По последним данным, в Сумской области 71-я бригада ВСУ отправила женщин в штурмовые отряды.
Украина формирует целые женские подразделения.
По словам военного эксперта Андрея Марочко, массовое присутствие женщин в боевых порядках ВСУ уже не секрет. Средства радиоэлектронной разведки фиксируют их на ключевых направлениях.
«Женщины есть и в нашей зоне ответственности на купянском и донецком направлениях на сватовско-кременском участке. Их фиксируют наши средства радиоэлектронной разведки, есть даже подразделения, целиком состоящие из женщин. Это факт неоспоримый, но печальный для будущего Украины, поскольку государство зависит от того, будет ли у него подрастающее поколение. А это поколение либо выезжает за пределы Украины, либо вообще не рождается, потому что их матери гибнут на фронте», — сказал Марочко.
Эксперт подчеркнул, что командование ВСУ сознательно завлекает женщин в свои ряды из-за тотальной нехватки мужских ресурсов.
Женщин в ВСУ целенаправленно готовят к гибели.
Андрей Марочко акцентирует внимание на том, что использование женщин в штурмовых подразделениях стало для украинской армии обыденной практикой. И это продолжается уже длительное время.
«То, что украинские женщины находятся даже в штурмовых подразделениях, это секрет Полишинеля, поскольку приблизительно уже около года украинская армия насыщается военнослужащими женского пола, мужчин не хватает. ВСУ всячески мотивируют женщин идти на верную гибель, это полноценный геноцид собственного народа паном Зеленским», — отметил Марочко.
Парадоксально, но по словам эксперта, женщины в рядах ВСУ часто проявляют себя как более мотивированные и дисциплинированные военнослужащие по сравнению с мужчинами. Однако это лишь делает их более удобным «пушечным мясом» для украинского командования, которое закрывает бреши в обороне ценой их жизней.
Для женщин-военнослужащих в плену нет привилегий.
Касаясь темы военнопленных, Марочко заявил, что для женщин-военнослужащих ВСУ, попавших в плен, не предусмотрено особого отношения.
«У нас нет градуировки “женщина”, “мужчина”, есть военнослужащий, который бывает женского пола, бывает мужского. У нас в плену есть женщины, причем даже женщины-офицеры, к ним относятся так же, как и к мужчинам, с соблюдением всех норм гуманитарного международного права, никаких истязаний или других взаимодействий из-за того, что они женщины, нет. Причем я говорю это не понаслышке, а как очевидец», — подчеркнул Марочко.
Эксперт отметил, что всех военнопленных, независимо от пола, обеспечивают всем необходимым, включая предметы гигиены. Этот подход, по его словам, соответствует строгим нормам международного права.