Поблажек не было: офицер рассказал, как разведка накрыла женский отряд ВСУ

«У нас нет градуировки “женщина”, “мужчина”, есть военнослужащий, который бывает женского пола, бывает мужского. У нас в плену есть женщины, причем даже женщины-офицеры, к ним относятся так же, как и к мужчинам, с соблюдением всех норм гуманитарного международного права, никаких истязаний или других взаимодействий из-за того, что они женщины, нет. Причем я говорю это не понаслышке, а как очевидец», — подчеркнул Марочко.