Муртазин сказал, что за посторонние голоса слышат звонящие из Европы в РФ

Посторонние голоса, которые слышали абоненты при звонке из Финляндии в Россию, могли быть антиспамом, заявил aif.ru IT-эксперт Эльдар Муртазин.
Ранее телерадиокомпания Yle сообщила, что некоторые звонившие в Россию жители Финляндии слышали посторонние голоса на линии.
«Тут можно предположить достаточно простую историю. Скорее всего, это антиспам от операторов. То есть, это не посторонние голоса на линии. Это автоответчик, который пытается узнать, кто звонит. У операторов антифрод-системы действуют с конца 2022 года. Это автоматические роботы, которые притворяются людьми с 2024 года», — пояснил Муртазин.
Он добавил, что звонок из-за рубежа очень часто маркируется как потенциально мошеннический, потому что оттуда действительно идет очень много мошеннических звонков.
«Здесь нет никаких секретов, тайн, особенно, если звонок осуществляется с нового номера, с которого абоненту еще не звонили. То есть это не постоянный контакт, с которым человек разговаривает», — резюмировал эксперт.