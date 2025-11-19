Юрист Санина рассказала, могут ли уволить за сон на работе

— Запрета или разрешения на сон на рабочем месте в Трудовом кодексе нет. Но это действие может быть квалифицировано как дисциплинарный проступок, так как рабочие места не предполагают спящих сотрудников. Также сон на работе может быть расценен как неисполнение трудовых обязанностей, — цитирует ее РИА Новости.