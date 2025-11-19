Юрист Санина рассказала, могут ли уволить за сон на работе

Трудовое законодательство не запрещает спать на рабочем месте, сотрудник имеет на это право во время перерыва. Об этом сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
— Запрета или разрешения на сон на рабочем месте в Трудовом кодексе нет. Но это действие может быть квалифицировано как дисциплинарный проступок, так как рабочие места не предполагают спящих сотрудников. Также сон на работе может быть расценен как неисполнение трудовых обязанностей, — цитирует ее РИА Новости.
По словам юриста, в ситуации неисполнения обязанностей работодатель может применить дисциплинарное взыскание. Это может быть выговор или увольнение.
— Сон в перерыв — законное право сотрудника. Согласно трудовому кодексу, работник имеет право использовать перерывы для отдыха и питания по своему усмотрению. Это включает возможность вздремнуть, — пояснила эксперт.
Увольнение возможно как крайняя мера, но только в исключительных случаях, отметила Санина. Например, если сотрудник уснул на рабочем месте, и его действия повлекли за собой последствия или создали угрозу их наступления. Такая мера применяется на опасных производствах (электростанции, химические предприятия) или для сотрудников, которые отвечают за безопасность (охранники, водители), сказано в статье.
