Украинская армия отправляет женщин в качестве штурмовиков на передовую уже около года, сообщил aif.ru военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее стало известно, что в Сумской области 71-я бригада ВСУ отправила женщин в штурмовые отряды.
«То, что украинские женщины находятся даже в штурмовых подразделениях, это секрет Полишинеля, поскольку приблизительно уже около года украинская армия насыщается военнослужащими женского пола, мужчин не хватает. ВСУ всячески мотивируют женщин идти на верную гибель, это полноценный геноцид собственного народа паном Зеленским», — отметил Марочко.
По его словам, женщины в рядах ВСУ более мотивированы и дисциплинированы, чем мужчины.
Также Марочко добавил, что женщины-боевики встречались на различных направлениях, включая донецкое и купянское.