В Приморье опровергли слухи о нехватке донорской крови

На сайте Краевой станции переливания крови действительно работает так называемый «донорский светофор». Однако он создан для удобства доноров, а не из-за нехватки крови. Этот сервис помогает донорам узнать, какая группа крови наиболее востребована в данный момент, и запланировать свой визит.