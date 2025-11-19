В Приморье опровергли слухи о нехватке донорской крови

В социальных сетях распространяется недостоверная информация о ситуации с донорской кровью в Приморском крае. Врачи призывают жителей проверять информацию только в официальных источниках. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
На сайте Краевой станции переливания крови действительно работает так называемый «донорский светофор». Однако он создан для удобства доноров, а не из-за нехватки крови. Этот сервис помогает донорам узнать, какая группа крови наиболее востребована в данный момент, и запланировать свой визит.
В Приморье работают шесть учреждений службы крови: основная станция во Владивостоке и филиалы в Арсеньеве, Дальнегорске, Лесозаводске, Находке и Уссурийске. Все они работают в обычном режиме.
Ежедневно только во Владивостоке кровь сдают около 100 человек. Это позволяет полностью обеспечивать потребности медицинских учреждений края в компонентах крови. Дефицита донорской крови в Приморье нет.
Актуальную информацию о донорстве можно получить на официальном канале Краевой станции переливания крови Приморского края.