В Приморье опровергли слухи о нехватке донорской крови

Врачи призывают проверять информацию в официальных источниках.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях распространяется недостоверная информация о ситуации с донорской кровью в Приморском крае. Врачи призывают жителей проверять информацию только в официальных источниках. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

На сайте Краевой станции переливания крови действительно работает так называемый «донорский светофор». Однако он создан для удобства доноров, а не из-за нехватки крови. Этот сервис помогает донорам узнать, какая группа крови наиболее востребована в данный момент, и запланировать свой визит.

В Приморье работают шесть учреждений службы крови: основная станция во Владивостоке и филиалы в Арсеньеве, Дальнегорске, Лесозаводске, Находке и Уссурийске. Все они работают в обычном режиме.

Ежедневно только во Владивостоке кровь сдают около 100 человек. Это позволяет полностью обеспечивать потребности медицинских учреждений края в компонентах крови. Дефицита донорской крови в Приморье нет.

Актуальную информацию о донорстве можно получить на официальном канале Краевой станции переливания крови Приморского края.