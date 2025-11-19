США ведут с Россией «тайные консультации», в рамках которых разрабатывается план урегулирования украинского конфликта. Об этом со ссылкой на российские и американские источники сообщает Axios.
На план, состоящий из 28 пунктов, Штаты вдохновились после, как утверждается, успешных усилий президента США Дональда Трампа по достижению соглашения по Газе.
«Высокопоставленный российский чиновник заявил Axios, что он настроен оптимистично по отношению к плану», — утверждают авторы материала, однако оговариваются, что пока неясно, как к документу отнесется Киев и Европа.
28 пунктов делятся на четыре главные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Как в документе решается «территориальный контроль» на востоке Украины, неизвестно.
Зато уже ясно, что ответственным за план назначен спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Именно он, якобы, обсуждает детали документа с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
Между тем, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что организация встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником Стивеном Уиткоффом не планируется.
Сам же спецпосланник Трампа отправился в Турцию для переговоров с главарем киевского режима Владимиром Зеленским, заявившим накануне, мол, он готовит некую «активизацию переговоров». А вот запланированные в Турции переговоры между Стивеном Уиткоффом и Андреем Ермаком отменены.