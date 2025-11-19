Димаш и Астана: в британском издании вышла статья о столице Казахстана

«Если архитектура Астаны является самым видимым выражением культуры города, то ее нематериальное наследие не менее ярко — и лучше всего это демонстрирует феномен Димаша Кудайбергена, посла по туризму Казахстана. Его концерты собирают поклонников со всего мира и вдохновляют их на поездки в страну. Его вокальный диапазон составляет более шести октав (примерно C2-D8), достигая свисткового регистра. Благодаря регулярным гастролям и особым проектам его выступления становятся настоящими культурными “магнитами” для путешественников», — говорится в публикации.