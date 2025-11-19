В Омске стартовал фестиваль «Кубок мужества»

В Омском велотреке открылся спортивный фестиваль для ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции «Кубок мужества». Мероприятие проходит по инициативе губернатора Омской области Виталия Хоценко и собрало около 100 спортсменов из девяти регионов России: Московской, Омской, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Тульской, Орловской областей, Красноярского края и Республики Башкортостан.
На церемонии открытия участников и гостей приветствовали Иван Колесник, заместитель председателя правительства Омской области, Александр Артемов, председатель Заксобрания региона, Андраник Гаспарян — омич, Герой России, участник СВО и представитель президентской программы «Время героев», а также Игорь Старовойт, кавалер ордена Мужества и заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва Минспорта России.
Соревнования проходят по нескольким дисциплинам: парабокс, настольный теннис, пауэрлифтинг и спортивное метание ножей. В выставочном формате представлены также фехтование на колясках и гиревой спорт.
Особое внимание зрителей привлек мастер-класс по фехтованию, который провел Александр Кузюков — единственный в России двукратный паралимпийский чемпион. Его соперником в демонстрационной схватке стал ветеран СВО, победитель «Кубка Защитников Отечества» Владислав Шинкарь.
Мастерство в гиревом спорте продемонстрировал Антон Анасенко — самый титулованный омский гиревик, 10-кратный чемпион мира, 7-кратный чемпион Европы и 14-кратный чемпион России.
Соревнования продолжатся 20 ноября с 9:30. Вход на мероприятия — свободный.