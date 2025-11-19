В Омске стартовал фестиваль «Кубок мужества»

В Омском велотреке открылся спортивный фестиваль для ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции «Кубок мужества». Мероприятие проходит по инициативе губернатора Омской области Виталия Хоценко и собрало около 100 спортсменов из девяти регионов России: Московской, Омской, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Тульской, Орловской областей, Красноярского края и Республики Башкортостан.