В Хабаровске будущие мамы поборются за корону на празднике «Мамин день»

Праздник с играми, мастер-классами и полезными советами для мам и малышей.

Источник: Freepik

В Хабаровске в ближайшую субботу состоится праздник «Мамин день» — сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Мероприятие, приуроченное ко Дню матери, организуют НКО «Ассоциация спортивные мамы» и школа подготовки к родам «Девять месяцев» при поддержке городской администрации.

С 12.00 до 16.00 гости смогут встретиться с врачами и представителями родильных домов, получить консультации профильных специалистов, обменяться опытом с другими мамами, а для детей будут организованы игровые зоны и творческие мастер-классы. Также предусмотрен уголок психолога и праздничные подарки для участников.

В 16.00 в большом зале ГДК начнется финал конкурса «Миссис будущая мама 2025». Одиннадцать участниц в интересном положении поборются за корону, демонстрируя новый образ беременной женщины — активной, здоровой и духовно развитой, ориентированной на счастливую семейную жизнь.

Регистрация для участия доступна по ссылке.