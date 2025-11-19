В Хабаровске будущие мамы поборются за корону на празднике «Мамин день»

В Хабаровске в ближайшую субботу состоится праздник «Мамин день» — сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Мероприятие, приуроченное ко Дню матери, организуют НКО «Ассоциация спортивные мамы» и школа подготовки к родам «Девять месяцев» при поддержке городской администрации.
С 12.00 до 16.00 гости смогут встретиться с врачами и представителями родильных домов, получить консультации профильных специалистов, обменяться опытом с другими мамами, а для детей будут организованы игровые зоны и творческие мастер-классы. Также предусмотрен уголок психолога и праздничные подарки для участников.
В 16.00 в большом зале ГДК начнется финал конкурса «Миссис будущая мама 2025». Одиннадцать участниц в интересном положении поборются за корону, демонстрируя новый образ беременной женщины — активной, здоровой и духовно развитой, ориентированной на счастливую семейную жизнь.
Регистрация для участия доступна по ссылке.