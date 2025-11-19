Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист рассказал, можно ли играть в STALKER 2 и другие игры от украинских компаний

Использование ранее приобретенных игр украинской компании GSC Game World которая была признана нежелательной организацией в РФ, остается законным, однако новые покупки в проектах разработчика могут быть признаны финансированием нежелательной организации. Об этом сообщил адвокат Владимир Фокин, комментируя решение Генпрокуратуры РФ о признании деятельности компании нежелательной на территории России.

Юрист: предупредил об ответственности за покупки игр от украинских компаний.

Использование ранее приобретенных игр украинской компании GSC Game World которая была признана нежелательной организацией в РФ, остается законным, однако новые покупки в проектах разработчика могут быть признаны финансированием нежелательной организации. Об этом сообщил адвокат Владимир Фокин, комментируя решение Генпрокуратуры РФ о признании деятельности компании нежелательной на территории России.

«Продолжать играть в уже купленные игры можно. Российское законодательство не предусматривает никакой ответственности за сам факт использования ранее приобретенных копий игр», — заявил Владимир Фокин в разговоре с РИА Новости.

Юрист пояснил, что российское законодательство не предусматривает ответственности за запуск уже купленных копий игр, включая S.T.A.L.K.E.R. При этом любые новые финансовые операции с компанией, включая приобретение внутриигрового контента, могут повлечь административную или уголовную ответственность.

Генпрокуратура РФ признала деятельность украинской компании GSC Game World нежелательной на территории России 18 ноября 2025 года из-за спонсирования ВСУ — в 2022 году компания перевела около 17 миллионов долларов на приобретение ударных БПЛА, комплектующих к ним и автомобилей. Также в 2024 году GSC Game World выпустила игру с антироссийским контентом.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше