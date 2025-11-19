Жительница Кубани погибла на заводе по замораживанию продуктов

Посетительница слишком близко подошла к ленточному конвейеру и случайно угодила в механизм. Выбраться не смогла — ее затянуло в оборудование. В момент ЧП рядом никого не было, конвейер не остановили. За смерть женщины придется отвечать начальнику смены.