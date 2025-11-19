Ричмонд
Жительница Кубани погибла на заводе по замораживанию продуктов

В Адыгее начальник смены пойдет под суд за гибель женщины на промышленном конвейере.

Источник: Комсомольская правда

В одном из поселков Адыгеи несчастный случай на производстве унес жизнь человека. Об этом сообщают наши коллеги из «КП-Кубань».

Беда случилась на предприятии по замораживанию растительных продуктов для готовых блюд. В разгар рабочего дня на завод зашла женщина. По одной из версий, она хотела навестить кого-то из знакомых.

Посетительница слишком близко подошла к ленточному конвейеру и случайно угодила в механизм. Выбраться не смогла — ее затянуло в оборудование. В момент ЧП рядом никого не было, конвейер не остановили. За смерть женщины придется отвечать начальнику смены.

«В Тахтамукайском районе Адыгеи завершено расследование уголовного дела, в рамках которого местный житель предстанет перед судом. Его обвиняют в нарушении правил безопасности на производстве, что по неосторожности привело к смерти человека. Трагедия произошла в сентябре 2025 года», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

