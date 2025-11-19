Названы сроки первого полёта истребителя Checkmate: когда Су-75 поднимется в воздух

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в свою очередь отметил, что самолёт в ближайшее время перейдёт на этап стендовых испытаний. Он подчеркнул, что создание новой авиатехники — процесс длительный, занимающий в среднем от 10 до 15 лет, однако данный истребитель уже приближается к стадии лётных испытаний.