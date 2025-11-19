Названы сроки первого полёта истребителя Checkmate: когда Су-75 поднимется в воздух

Российский истребитель Су-75 Checkmate впервые поднимется в воздух в начале 2026 года. Такой прогноз в эфире «Первого канала» дал начальник летной службы ОКБ «Сухой», Герой России Сергей Богдан.
Отвечая на вопрос о сроках, лётчик-испытатель отметил, что машина уже находится в сборочном цехе и продолжает дорабатываться.
«Я думаю, это начало 2026 года… самолет уже в цеху, уже дорабатывается, уже есть определенные планы по срокам. Поэтому, с божьей помощью, должно состояться достаточно скоро», — прокомментировал Богдан.
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в свою очередь отметил, что самолёт в ближайшее время перейдёт на этап стендовых испытаний. Он подчеркнул, что создание новой авиатехники — процесс длительный, занимающий в среднем от 10 до 15 лет, однако данный истребитель уже приближается к стадии лётных испытаний.
Глава госкорпорации также выразил уверенность в будущем спросе на самолёт. По его словам, Су-75 обладает достаточным вооружением для поражения как воздушных, так и наземных целей. Чемезов заключил, что с точки зрения эффективности, цены и качества этот истребитель обещает быть весьма конкурентоспособным.
Напомним, легкий тактический самолёт пятого поколения Checkmate разработки «Сухого» впервые показали публике на авиасалоне МАКС-2021. В том же году состоялась его зарубежная презентация на выставке в Дубае. Истребитель обладает технологией малозаметности, может одновременно поражать до шести целей и оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения. В честь разработки даже выпускали уникальный парфюм.
Тем временем на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025 в ОАЭ впервые продемонстрировали российский истребитель пятого поколения Су-57Э. Он разработан для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей. Он способен перемещаться со сверхзвуковой скоростью, а также имеет радиопоглощающее покрытие.
Прежде в мире восхитились самыми дальнобойными российскими истребителями Су-34М. Возможности самолета позволяют летчикам успешно действовать на театрах военных действий и применять как планирующие бомбы ФАБ-3000, так и множество других боеприпасов.