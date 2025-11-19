Politico: министр армии США отправился в Киев для встречи с Зеленским

Американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
«Министр армии Дэн Дрисколл и начальник штаба генерал Рэнди Джордж стали самыми высокопоставленными представителями Пентагона, прибывшими в Украину с необъявленной поездкой на этой неделе», — передает издание.
Как сообщает издание, со среды 19 ноября делегация США проведет встречи с украинскими военными, законодателями и киевским главарем Владимиром Зеленским.
Уточняется, что с января, когда глава Пентагона Пит Хегсет стал главой Пентагона, он ни разу не приезжал в Киев.
Накануне журналист The Economist Оливер Кэрролл заявил, что запланированные в Турции переговоры между Стивеном Уиткоффом и Андреем Ермаком были отменены.