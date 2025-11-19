Ричмонд
Politico: министр армии США отправился в Киев для встречи с Зеленским

США отправили в Киев делегацию во главе с министром армии Дрисколлом.

Источник: Комсомольская правда

Американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Министр армии Дэн Дрисколл и начальник штаба генерал Рэнди Джордж стали самыми высокопоставленными представителями Пентагона, прибывшими в Украину с необъявленной поездкой на этой неделе», — передает издание.

Как сообщает издание, со среды 19 ноября делегация США проведет встречи с украинскими военными, законодателями и киевским главарем Владимиром Зеленским.

Уточняется, что с января, когда глава Пентагона Пит Хегсет стал главой Пентагона, он ни разу не приезжал в Киев.

Накануне журналист The Economist Оливер Кэрролл заявил, что запланированные в Турции переговоры между Стивеном Уиткоффом и Андреем Ермаком были отменены.