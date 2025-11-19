Прожиточный минимум в Пермском крае подняли до 17 424 рублей

Прожиточный минимум в Пермском крае увеличится в 2026 году, следует из постановления регионального правительства, подписанного губернатором, сообщает ТАСС.
С 1 января 2026 года размер прожиточного минимум на душу населения в Прикамье составит 17 424 рубля. При этом величина для трудоспособного населения — 18 992 рубля, для детей — 16 901 рубль, а для пенсионеров — 14 985 рублей. Действовать установленные величины будут в течение 2026 года.
В текущем 2025 году размеры прожиточного минимума в Пермском крае на душу населения, для трудоспособного населения, для детей и для пенсионеров составляют 16 314 рублей, 17 782 рубля, 15 825 рублей и 14 030 рублей соответственно.