Прожиточный минимум в Пермском крае подняли до 17 424 рублей

С 1 января 2026 года размер прожиточного минимум на душу населения в Прикамье составит 17 424 рубля. При этом величина для трудоспособного населения — 18 992 рубля, для детей — 16 901 рубль, а для пенсионеров — 14 985 рублей. Действовать установленные величины будут в течение 2026 года.