На недавно отремонтированной лестнице в Омске появились трещины

В Омске на только что благоустроенной лестнице, ведущей к ТЦ «Океан» в Центральном округе, обнаружены многочисленные трещины и отслоение краски.

Источник: Соцсети

Информация о дефектах появилась в паблике «Омск ВК», после чего администрация города дала официальный комментарий.

В мэрии подтвердили, что объект находится на гарантии, и информация уже передана подрядной организации для устранения недостатков.

«Назвать сроки выполнения работ в настоящее время не представляется возможным», — сообщили в городской администрации. Лестница была полностью отремонтирована в конце октября — работы включали облицовку гранитом, установку освещения, пандуса и поручней.

Это уже не первый случай, когда в Омске возникают проблемы с качеством недавно отремонтированных объектов. Работы были выполнены в рамках программы благоустройства, но жители регулярно жалуются на недолговечность результатов ремонта. Горожане выражают недоумение, как за такой короткий срок могло произойти разрушение нового покрытия.