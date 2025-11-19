На недавно отремонтированной лестнице в Омске появились трещины

Это уже не первый случай, когда в Омске возникают проблемы с качеством недавно отремонтированных объектов. Работы были выполнены в рамках программы благоустройства, но жители регулярно жалуются на недолговечность результатов ремонта. Горожане выражают недоумение, как за такой короткий срок могло произойти разрушение нового покрытия.