На недавно отремонтированной лестнице в Омске появились трещины

Информация о дефектах появилась в паблике «Омск ВК», после чего администрация города дала официальный комментарий.
В мэрии подтвердили, что объект находится на гарантии, и информация уже передана подрядной организации для устранения недостатков.
«Назвать сроки выполнения работ в настоящее время не представляется возможным», — сообщили в городской администрации. Лестница была полностью отремонтирована в конце октября — работы включали облицовку гранитом, установку освещения, пандуса и поручней.
Это уже не первый случай, когда в Омске возникают проблемы с качеством недавно отремонтированных объектов. Работы были выполнены в рамках программы благоустройства, но жители регулярно жалуются на недолговечность результатов ремонта. Горожане выражают недоумение, как за такой короткий срок могло произойти разрушение нового покрытия.