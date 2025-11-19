Вместе с увеличением МРОТ в 2026 году вырастут социальные выплаты

Рассчитывают МРОТ исходя из величины медианной зарплаты за предыдущий год: он должен быть не меньше 48 процентов от этой величины. А медианная зарплата — это параметр, который делит всех работающих на две равные части: у половины зарплата выше этой суммы, а у другой половины — ниже. Этот показатель можно рассчитывать в масштабе всего государства, а также отдельно для региона, населенного пункта или отдельного предприятия.