Вместе с увеличением МРОТ в 2026 году вырастут социальные выплаты

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года превысит 27 тысяч рублей в месяц, его планируют увеличить на 20,7 процента. Такой законопроект Госдума 18 ноября приняла во втором чтении. Какие выплаты повысят одновременно с МРОТ, рассказывает «Парламентская газета» (18+).
Выше инфляции.
МРОТ — это сумма, меньше которой платить своим сотрудникам не может ни один работодатель. Доплаты за особый характер работы или районные коэффициенты начисляют сверх этой суммы. Однако речь идет о зарплате за полностью отработанный месяц, так что если человек трудится, например, на полставки, то и минимальный размер выплат для него будет в два раза ниже.
Рассчитывают МРОТ исходя из величины медианной зарплаты за предыдущий год: он должен быть не меньше 48 процентов от этой величины. А медианная зарплата — это параметр, который делит всех работающих на две равные части: у половины зарплата выше этой суммы, а у другой половины — ниже. Этот показатель можно рассчитывать в масштабе всего государства, а также отдельно для региона, населенного пункта или отдельного предприятия.
Еще одно требование — МРОТ не должен быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в среднем по России. Также он не может быть меньше МРОТ, установленного в предшествующем году.
Минимальный размер оплаты труда, который кабмин предлагает установить на 2026 год, превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2 процента, ранее пояснял замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин. А председатель думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании 18 ноября подчеркнул, что предложенные нормы позволят увеличить МРОТ на уровень, превышающий как прогнозную, так и фактическую инфляцию.
Принятие законопроекта, по данным кабмина, позволит увеличить зарплаты около 4,6 миллиона работников.
Не только зарплата.
Увеличение МРОТ повлияет не только на структуру заработной платы, но и на систему социальных выплат, сказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
«В частности, речь идет о пособиях по беременности и родам, а также ежемесячных выплатах по уходу за ребенком до полутора лет. Если женщина официально не имела дохода или ее заработок был ниже установленного минимума, для расчета пособия используется МРОТ», — пояснил депутат.
При новом уровне минимальной оплаты труда среднедневной заработок составит примерно 891 рубль, и это станет основой для расчета соответствующих выплат, сказал Говырин. Таким образом, минимальное пособие по беременности и родам при стандартном отпуске в 140 календарных дней составит около 124,7 тысячи рублей. При осложненных родах сумма выплаты увеличится до 139 тысяч рублей, а при многоплодной беременности минимальный размер пособия превысит 172 тысячи рублей.
«Эти изменения свидетельствуют о комплексном подходе государства к регулированию трудовых отношений и социальной защиты населения, что подтверждается результатами анализа текущей экономической ситуации и прогнозами на будущее», — уверен Говырин.
И больничные, и алименты.
МРОТ влияет и на величину других выплат. Например, алиментов. Если бывшие супруги не получили судебное решение об алиментах или не составили нотариальное соглашение, то алименты рассчитывают следующим образом: четверть МРОТ на одного ребенка, треть — на двоих, половина — на троих и более детей.
Величина больничных зависит от страхового стажа и среднего заработка сотрудника за предыдущие два года. Если человек в этот период не работал, то средний заработок посчитают равным МРОТ, установленному на день наступления страхового случая.
Не первый год.
МРОТ в России увеличивают не первый год. Так, в 2021 году он был 12 792 рубля, в 2022-м — 13 890, в 2023-м — 16 242, в 2024-м — 19 242 рубля, в 2025-м — 22,4 тысячи рублей.
Повышение МРОТ подтягивает за собой всю тарифную сетку и весь фонд оплаты труда, считает член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Потому что мы понимаем, что не может работник низшей квалификации получать больше или на равных с работником, имеющим высшее или среднее профессиональное образование», — пояснила депутат «Парламентской газете».