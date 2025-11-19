Иркутская область и Якутия создадут транспортный коридор

В рамках форума «Транспорт России» в Москве губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и глава Якутии Айсен Николаев заключили соглашение о строительстве дороги «Таксимо — Мирный». Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, трасса соединит якутский Мирный с железнодорожной станцией Таксимо в Бурятии. При этом пройдет и через Приангарье, затронув город Бодайбо и рабочий поселок Кропоткин.