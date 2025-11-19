Иркутская область и Якутия создадут транспортный коридор

В рамках форума «Транспорт России» в Москве губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и глава Якутии Айсен Николаев заключили соглашение о строительстве дороги «Таксимо — Мирный». Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, трасса соединит якутский Мирный с железнодорожной станцией Таксимо в Бурятии. При этом пройдет и через Приангарье, затронув город Бодайбо и рабочий поселок Кропоткин.
— Этот проект — ключевой элемент для развития северных территорий Восточной Сибири и Дальнего Востока России. Он откроет доступ к стратегическим месторождениям и даст импульс для социально-экономического роста. Реализация создаст новые рабочие места, улучшит транспортную доступность для жителей и укрепит межрегиональные связи, — сказал Игорь Кобзев.
Айсен Николаев отметил, что коридор решит главную инфраструктурную проблему Якутии — отсутствие круглогодичного выхода на федеральные трассы. Это поручение президента и важный шаг для транспортной связности региона.
Проект обеспечит круглогодичное сообщение и доступ к месторождениям золота, алмазов, нефти и газа. Для его реализации создадут рабочую группу, которая займется планированием, финансированием и экологическим контролем.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что готовность строительства Иркутской городской поликлиники № 15 оценили на 82%.