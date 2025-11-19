Летчик Богдан рассказал, когда состоится первый полет Су-75 Checkmate

— Я думаю, что это состоится в начале 2026 года. Самолет уже в цеху, дорабатывается, имеются определенные планы по срокам. Поэтому, с божьей помощью, должно произойти достаточно скоро, — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире Первого канала.