Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летчик Богдан рассказал, когда состоится первый полет Су-75 Checkmate

Первый полет легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate пройдет в начале следующего года. Об этом рассказал начальник летной службы компании «Сухой» «ОКБ Сухого» Герой РФ Сергей Богдан.

Первый полет легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate пройдет в начале следующего года. Об этом рассказал начальник летной службы компании «Сухой» «ОКБ Сухого» Герой РФ Сергей Богдан.

— Я думаю, что это состоится в начале 2026 года. Самолет уже в цеху, дорабатывается, имеются определенные планы по срокам. Поэтому, с божьей помощью, должно произойти достаточно скоро, — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире Первого канала.

Легкий тактический самолет Checkmate пятого поколения разработки «Сухого» впервые представили на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация этой модели истребителя прошла в том же году на авиасалоне Dubai Airshow 2021.

В ноябре 2023 года в РФ анонсировали подготовку к созданию первых истребителей пятого поколения Checkmate.

Подробнее об инновационной модели военного самолета «Вечерняя Москва» узнала у эксперта Ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина.