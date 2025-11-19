Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА в Ростовской области

Российские военные в ночь с 18 на 19 ноября отразили в Ростовской области атаку БПЛА киевского режима, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью беспилотная атака отражена в Каменском районе», — написал он в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что пострадавших нет. Слюсарь добавил, что данные о последствиях на земле ещё уточняются.
Напомним, ранее Минобороны России проинформировало, что в течение десяти часов силы противовоздушной обороны РФ сбили над российскими регионами 18 украинских дронов. Цели были уничтожены в небе над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской и Тульской областями.
