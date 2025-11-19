Россия в сентябре резко сократила объем вложений в гособлигации США

Так, если в августе объем вложений России был равен 39 миллионам долларов (долгосрочные облигации — 22 и краткосрочные — 17 миллионов долларов), то уже в сентябре 22 миллиона долларов РФ вложила в долгосрочные гособлигации и девять — в краткосрочные.