Россия в сентябре резко сократила объем вложений в гособлигации США

Россия в сентябре сократила вложения в гособлигации США до $31 млн.

Источник: Комсомольская правда

В сентябре этого года Россия сократила объем вложений в американские гособлигации США до 31 миллиона долларов. Об этом говорится в опубликованных Минфином США документах.

Так, если в августе объем вложений России был равен 39 миллионам долларов (долгосрочные облигации — 22 и краткосрочные — 17 миллионов долларов), то уже в сентябре 22 миллиона долларов РФ вложила в долгосрочные гособлигации и девять — в краткосрочные.

Напомним, резкое сокращение вложений в американский госдолг со стороны РФ началось весной 2018 года: с апреля по май того года их уровень упал с 96 до 14,9 миллиарда долларов.

Еще в прошлом году президент России Владимир Путин обратил внимание, что США задолжали мировой экономике 54,3 трлн долларов. По его словам, Соединенные Штаты эксплуатируют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке, а такое положение не обеспечено ничем, кроме доверия.

В Росконгрессе также отметили, что госдолг США оказался главной угрозой мировой экономике в прошлом, 2024 году.