«Посуду не можем помыть»: в селе Алматинской области хотят объявить режим ЧС из-за дефицита воды

В селе Акши Алматинской области могут объявить ЧС техногенного характера, так как в населенном пункте наблюдается дефицит воды. Жители довольствуются привозной водой, сообщает С едьмой канал.

Источник: Nur.kz

Жители села Акши Илийского района остались без питьевой воды уже на 15 дней из-за прорыва центрального водопровода, проложенного в 70-е годы прошлого века. Местные власти провели экстренное совещание и готовы объявить ЧС техногенного характера для решения вопроса с водоснабжением.

Местная жительница Назира Омарова говорит, что из-за отсутствия воды невозможно помыть посуду, приготовить еду и постирать белье. Две недели люди ждут решения проблемы, но рабочие, занимающиеся ремонтом, не могут обеспечить подачу воды до села.

Из-за частых аварий на центральной линии летом воду подавали по графику. Проблема с питьевой водой в селе, являющемся центром Куртинского сельского округа, длится уже несколько лет. Люди требуют от властей срочно решить этот наболевший вопрос.

Гульбану Кинуаркызы, у которой ребенок-инвалид, возмущена отсутствием воды. Она не знает, чем умывать своего сына, и опасается, что зимой ситуация не улучшится. Летом воды тоже не было, ее давали по часам, и тогда нужно было все отремонтировать.

Заместитель акима Куртинского сельского округа Дулат Абалгани сообщил, что в селе уже 7 раз прорывало трубу. Рабочие сейчас на месте и устраняют неполадки. В резервуаре 80 кубов воды, этого хватает примерно на 35−40 рейсов. Каждый день ездят два водовоза, дополнительно из района приходит третий — на 12 тонн.

Центральный водопровод в Акши был проведен больше полувека назад и имеет общую протяженность около 70 километров. На его реконструкцию необходимо почти семь с половиной миллиарда тенге. 65% сетей в регионе полностью изношены, и больше 600 километров труб, проложенных еще в советское время, нуждаются в замене.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев также говорил о дефиците воды в своем послании. Он призвал установить новые экологические и санитарно-гигиенические нормы, стимулирующие бережное потребление воды.