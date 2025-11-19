«Посуду не можем помыть»: в селе Алматинской области хотят объявить режим ЧС из-за дефицита воды

Гульбану Кинуаркызы, у которой ребенок-инвалид, возмущена отсутствием воды. Она не знает, чем умывать своего сына, и опасается, что зимой ситуация не улучшится. Летом воды тоже не было, ее давали по часам, и тогда нужно было все отремонтировать.