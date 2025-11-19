В Ташкентском зоопарке рассказали о состоянии шакаленка, найденного в центре города

Когда малыша только привезли, он был сильно напуган, пребывал в стрессе и шоке. Однако забота специалистов быстро принесла результат — шакалёнок постепенно освоился, почувствовал себя в безопасности и стал почти ручным.
«Сейчас он чувствует себя хорошо, ест с аппетитом, не проявляет агрессии и начинает доверять людям», — рассказали в зоопарке.
В ближайшее время, после завершения всех необходимых карантинных процедур, шакаленка переведут в просторный вольер. Тогда его сможет увидеть каждый посетитель ташкентского зоопарка.
Сотрудники уверяют: новый житель уже стал любимцем коллектива, а вскоре, возможно, обретет и новых друзей среди других обитателей зоопарка.