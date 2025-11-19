Ричмонд
Актер Даурен Айдаркулов благодарен соцсетям за третью жену

На днях актер поделился, что его новая свадьба в конце сентября произошла после знакомства в Threads, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Со слов мужчины, пару свел алгоритм соцсети Threads. Артист поделился, что скачал приложение специально для поиска жены и спустя пару месяцев наткнулся на страницу девушки, которая ему понравилась.

«Спустя два месяца я увидел одну действительно интересную страницу и сразу написал ей. Через две недели мы уже решили пожениться. Короче, польза в соцсетях есть», — говорится в публикации.

Актер уже был женат дважды. В 2020 году он развелся с актрисой Акботой Сейтмагамбет. Нынешний брак стал для него третьим.

Сам Айдаркулов на критику в соцсетях реагирует с иронией и даже шутит в ответах над обвинениями в свой адрес.

