Волгоград 19 ноября снова стал Сталинградом

Напомним, что в соответствии с решением городской думы, город носит свое историческое название в те дни, когда отмечаются памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной. Это 2 февраля (День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 мая (День присвоения городу Волгограду почетного звания «Город-герой»), 9 мая (День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов), 22 июня (День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны), 23 августа (День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиацией), 3 сентября (День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны), 19 ноября (День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом) и 9 декабря (День Героев Отечества).