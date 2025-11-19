Ричмонд
В крупном пожаре в Японии сгорели почти 200 домов: что известно о последствиях

NHK: в Японии крупный пожар сжёг 170 домов, один человек пропал без вести.

Источник: Комсомольская правда

В городе Оита на острове Кюсю произошёл крупный пожар, в результате которого уничтожено свыше 170 зданий. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Возгорание началось 18 ноября, и спасатели до сих пор не смогли остановить распространение огня на жилые кварталы. Пожарные уже более 12 часов ведут борьбу с пламенем. Пожар также охватил окружающие леса.

Известно, что среди разрушенных зданий много жилых домов. В ближайшем общественном центре, который теперь служит эвакуационным убежищем, находятся 175 человек. Кроме того, сообщают о пропаже 76-летнего мужчины.

Власти префектуры официально объявили о применении Закона о ликвидации последствий стихийных бедствий. Согласно этому закону, государство берёт на себя расходы по содержанию эвакуационных пунктов.

Ранее KP.RU сообщил, что Лос-Анджелес охватили смертоносные пожары. Местные пожарные службы не справляются, в городе паника, а полиция ищет поджигателей. По делу о поджогах арестовано три человека.