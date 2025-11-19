Ричмонд
В Ташкенте утверждены новые цены на парковку возле рынков и торговых комплексов: в выходные дороже

Vaib.uz (Узбекистан. 19 ноября). С 18 ноября в Ташкенте начали действовать новые тарифы на парковку автомобилей возле рынков и торговых комплексов. Соответствующее решение было подписано хокимом столицы. Главная особенность — теперь стоимость парковки в выходные дни заметно выше, чем в будние.

Источник: Vaib.Uz

Тарифы на парковку: будни.

▪️20 минут — 5 000 сумов.

▪️40 минут — 7 000 сумов.

▪️1 час — 8 000 сумов.

▪️2 часа — 9 000 сумов.

▪️3 часа — 10 000 сумов.

▪️4 часа — 14 000 сумов.

▪️Более 4 часов — 15 000 сумов.

Тарифы на парковку: выходные.

▪️20 минут — 5 000 сумов.

▪️40 минут — 7 000 сумов.

▪️1 час — 8 000 сумов.

▪️2 часа — 9 000 сумов.

▪️3 часа — 25 000 сумов.

▪️4 часа — 35 000 сумов.

▪️Более 4 часов — 50 000 сумов.

Если сравнивать расценки, то в первые два часа стоимость одинакова для будних и выходных. Но вот если вы планируете задержаться подольше, парковка в выходные и праздничные дни обойдется существенно дороже: за 3 часа — уже 25 тысяч, за 4 часа — 35 тысяч, а за парковку на весь день — целых 50 тысяч сумов.

Зачем это сделано?

Официальные причины не озвучены, но очевидно, что это попытка разгрузить парковочные площадки в самые «горячие» часы — именно по выходным многие ташкентцы и гости города приезжают за покупками и мест для автомобилей традиционно не хватает.

Теперь тем, кто привык проводить на рынке или в торговом центре полдня, стоит подумать: возможно, будет выгоднее воспользоваться общественным транспортом или тщательно планировать время покупок, чтобы уложиться в более дешёвый тариф.