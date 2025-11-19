В Ташкенте утверждены новые цены на парковку возле рынков и торговых комплексов: в выходные дороже

Если сравнивать расценки, то в первые два часа стоимость одинакова для будних и выходных. Но вот если вы планируете задержаться подольше, парковка в выходные и праздничные дни обойдется существенно дороже: за 3 часа — уже 25 тысяч, за 4 часа — 35 тысяч, а за парковку на весь день — целых 50 тысяч сумов.