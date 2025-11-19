В Ташкенте утверждены новые цены на парковку возле рынков и торговых комплексов: в выходные дороже

Тарифы на парковку: будни.
▪️20 минут — 5 000 сумов.
▪️40 минут — 7 000 сумов.
▪️1 час — 8 000 сумов.
▪️2 часа — 9 000 сумов.
▪️3 часа — 10 000 сумов.
▪️4 часа — 14 000 сумов.
▪️Более 4 часов — 15 000 сумов.
Тарифы на парковку: выходные.
▪️20 минут — 5 000 сумов.
▪️40 минут — 7 000 сумов.
▪️1 час — 8 000 сумов.
▪️2 часа — 9 000 сумов.
▪️3 часа — 25 000 сумов.
▪️4 часа — 35 000 сумов.
▪️Более 4 часов — 50 000 сумов.
Если сравнивать расценки, то в первые два часа стоимость одинакова для будних и выходных. Но вот если вы планируете задержаться подольше, парковка в выходные и праздничные дни обойдется существенно дороже: за 3 часа — уже 25 тысяч, за 4 часа — 35 тысяч, а за парковку на весь день — целых 50 тысяч сумов.
Зачем это сделано?
Официальные причины не озвучены, но очевидно, что это попытка разгрузить парковочные площадки в самые «горячие» часы — именно по выходным многие ташкентцы и гости города приезжают за покупками и мест для автомобилей традиционно не хватает.
Теперь тем, кто привык проводить на рынке или в торговом центре полдня, стоит подумать: возможно, будет выгоднее воспользоваться общественным транспортом или тщательно планировать время покупок, чтобы уложиться в более дешёвый тариф.