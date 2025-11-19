Шурыгин рассказал об опасности переодетых в мирных граждан боевиков ВСУ

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал aif.ru, какую опасность могут нести переодетые в мирных жителей боевики ВСУ.
Случаи, когда украинские солдаты прикидываются гражданскими, сегодня фиксируются в Красноармейске (Покровске) в ДНР, а также Купянске Харьковской области. В этих городах, напомним, российские войска активно проводят зачистку.
«Любой человек, оказавшийся в окружении, мечтает остаться в живых. Очень редко кто хочет быть утилизированным. И каждый спасается, как может. Кто-то ночью пробирается на свою территорию, кто-то пытается, так сказать, закопаться и пересидеть опасный момент. А кто-то прикидывается мирным жителем», — сказал Шурыгин.
При этом военный эксперт отметил, что переодетый в гражданскую одежду боевик ВСУ несет опасность, как и любой другой солдат противника, и таких «желательно при встрече уничтожать».
«Если человек не сдался, не объявил себя солдатом, он остается врагом. А значит, может убить, стрелять в спину, взорвать, быть шпионом, кем угодно. И в лучшем случае такие личности после обнаружения передаются соответствующим органам», — подытожил Шурыгин.
Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников сообщил, что в промзонах Красноармейска (Покровска) находятся крупные склады ВСУ с экспериментальным оружием западных стран.