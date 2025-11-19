В Свердловском районе Красноярска появилась стела

В Красноярске появилась подсвеченная стела «Свердловский район». Она располагается на пересечении улиц Матросова и Свердловской. В мэрии рассказали, что ее работу проверили в тестовом режиме и в ближайшее время подключат к источнику питания. Так что вскоре стела будет видна всем, кто едет из Дивногорска в краевой центре.
