Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловском районе Красноярска появилась стела

В Красноярске появилась подсвеченная стела «Свердловский район».

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске появилась подсвеченная стела «Свердловский район». Она располагается на пересечении улиц Матросова и Свердловской. В мэрии рассказали, что ее работу проверили в тестовом режиме и в ближайшее время подключат к источнику питания. Так что вскоре стела будет видна всем, кто едет из Дивногорска в краевой центре.

Ранее мы рассказывали, что лейтмотивом празднования Нового года в Красноярске станут русские народные традиции и промыслы. В основе оформления городского пространства — кружево, гжель и дымковская игрушка.