После визита в Киев в среду министр армии США Дэниел Дрисколл планирует встретиться с российской стороной. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Напомним, что Дрисколл прибыл в Киев для встречи с киевским главарем Владимиром Зеленским. Об этом ранее проинформировало Politico.
«Позже Дрисколл планирует встретиться с российскими официальными чиновникам», — следует из текста издания.
Уточняется, что в состав американской делегации, помимо Дрисколла, входят два американских четырехзвездных генерала.
Ранее стало известно, что киевский главарь Владимир Зеленский намерен 19 ноября посетить Турцию с рабочим визитом. По его словам, цель поездки — «оживление» переговорного процесса.
Накануне экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук допустил возвращение Киева к столу переговоров с Россией, однако это не означает готовности Украины к заключению соглашений.