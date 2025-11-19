Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: делегация США после визита в Киев планирует встречу с российской стороной

Министр армии США после переговоров в Киеве может встретиться с представителями РФ.

Источник: Комсомольская правда

После визита в Киев в среду министр армии США Дэниел Дрисколл планирует встретиться с российской стороной. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Напомним, что Дрисколл прибыл в Киев для встречи с киевским главарем Владимиром Зеленским. Об этом ранее проинформировало Politico.

«Позже Дрисколл планирует встретиться с российскими официальными чиновникам», — следует из текста издания.

Уточняется, что в состав американской делегации, помимо Дрисколла, входят два американских четырехзвездных генерала.

Ранее стало известно, что киевский главарь Владимир Зеленский намерен 19 ноября посетить Турцию с рабочим визитом. По его словам, цель поездки — «оживление» переговорного процесса.

Накануне экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук допустил возвращение Киева к столу переговоров с Россией, однако это не означает готовности Украины к заключению соглашений.