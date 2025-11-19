Омский врач объяснил, почему нельзя принимать антибиотики «на всякий случай»

Нерациональное использование антибиотиков превращает когда-то спасительные лекарства в бесполезные. Об этом в преддверии Всемирной недели повышения осведомленности об антимикробной резистентности рассказал Евгений Трофимов, врач-терапевт участкового терапевтического отделения № 1 Городской поликлиники № 1 Омска.
По словам специалиста, антибиотики остаются одним из важнейших достижений медицины, но их эффективность напрямую зависит от ответственного применения.
«Их главная ошибка — пытаться лечить ими вирусные инфекции», — подчеркнул Евгений Витальевич. «ОРВИ и грипп вызываются вирусами, а антибиотики действуют только на бактерии. Прием таких препаратов при обычной простуде не ускоряет выздоровление, но создает серьезные риски».
Врач напомнил: назначать антибиотики должен только врач. Только специалист может оценить симптомы, провести осмотр и при необходимости назначить анализы, чтобы подтвердить бактериальную природу заболевания.
Особое внимание Евгений Трофимов уделил важности полного курса терапии.
«Если прекратить прием раньше времени, часть бактерий выживает и адаптируется. Так формируется устойчивость — и в будущем ту же инфекцию вылечить будет гораздо сложнее, а иногда — невозможно».
Проблема антимикробной резистентности имеет глобальный масштаб. По оценкам ВОЗ, уже к 2050 году устойчивые к антибиотикам инфекции могут ежегодно уносить до 10 миллионов жизней. В России ситуация также требует внимания: все больше штаммов пневмонии, инфекций мочевыводящих путей и других заболеваний перестают поддаваться стандартному лечению.
Чтобы не внести свой вклад в эту тенденцию, омичам рекомендуют:
— принимать антибиотики только при подтвержденных бактериальных инфекциях,
— строго соблюдать схему приема, назначенную врачом,
— не использовать остатки препаратов от прошлых болезней,
— отказаться от самолечения,
— вовремя обращаться к врачу при ухудшении состояния.
Врач отметил, что прием любых лекарственных средств должен проводится только при назначении врача.
