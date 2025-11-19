Омский врач объяснил, почему нельзя принимать антибиотики «на всякий случай»

Проблема антимикробной резистентности имеет глобальный масштаб. По оценкам ВОЗ, уже к 2050 году устойчивые к антибиотикам инфекции могут ежегодно уносить до 10 миллионов жизней. В России ситуация также требует внимания: все больше штаммов пневмонии, инфекций мочевыводящих путей и других заболеваний перестают поддаваться стандартному лечению.