Ужесточение законодательства для работающих мигрантов: как готовы в Крыму

С 2014 года власти в регионах РФ вправе устанавливать местные ограничения на привлечение иностранных работников, которые приезжают в Россию по визе, и работодатели обязаны сократить число таких сотрудников в соответствии с этими мерами. Нарушение требований в регионах влечет штрафы до 1 миллиона рублей или приостановку деятельности. Однако пока еще действующее федеральное трудовое законодательство не рассматривает региональные запреты как основания для расторжения трудового договора.