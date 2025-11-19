Ричмонд
В Иркутске впервые зафиксировали случай зацепинга

Четверо подростков были задержаны транспортной полицией (ВИДЕО).

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 19 ноября. В Иркутске впервые зафиксировали факт зацепинга. Четверо подростков в возрасте 13−14 лет на станции Мельниково забрались на последний вагон пригородного поезда Кая-Зима и проехали до станции Академическая. Опасное развлечение было записано на видео и затем опубликовано в соцсетях, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сотрудники ЛО МВД России на станции Иркутск-пассажирский совместно с работниками железной дороги выяснили личности всех участников инцидента. По словам подростков, подобные опасные поездки они совершали не впервые.

В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ. Материалы по самим подросткам направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшей работы. Двое из ребят уже состояли на профилактических учётах. Кроме того, правоохранители провели разъяснительные беседы в школах, где учатся подростки, о правилах безопасного поведения.

Ранее женщина попала под поезд и погибла в Братском районе на 323 км перегона Галачинский — Падунские Пороги ВСЖД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

