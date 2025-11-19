Ричмонд
В Иркутске временно закрылись точки детской молочной кухни

Причиной закрытия стала необходимость проведения перерегистрации кассовой техники.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске временно приостановили работу розничные торговые точки детской молочной кухни. Об этом сообщил местный комбинат питания.

— Причиной закрытия стала необходимость проведения перерегистрации кассовой техники. Точки начнут работать с покупателями сразу после завершения всех технических процедур, — говорится в официальном сообщении комбината.

Точные даты возобновления работы пока не сообщаются. Специалисты делают всевозможное, чтобы оперативно вернуться к покупателям.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что транспортная прокуратура провела проверку в одном из магазинов Тайшета. Правоохранители нашли и изъяли контрафактную продукцию с незаконно нанесенными товарными знаками известного бренда. Общая стоимость изъятых товаров составила более 60 тысяч рублей.