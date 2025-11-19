В Иркутске временно закрылись точки детской молочной кухни

В Иркутске временно приостановили работу розничные торговые точки детской молочной кухни. Об этом сообщил местный комбинат питания.
— Причиной закрытия стала необходимость проведения перерегистрации кассовой техники. Точки начнут работать с покупателями сразу после завершения всех технических процедур, — говорится в официальном сообщении комбината.
Точные даты возобновления работы пока не сообщаются. Специалисты делают всевозможное, чтобы оперативно вернуться к покупателям.
