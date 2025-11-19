В Иркутске временно закрылись точки детской молочной кухни

Ранее КП-Иркутск сообщала, что транспортная прокуратура провела проверку в одном из магазинов Тайшета. Правоохранители нашли и изъяли контрафактную продукцию с незаконно нанесенными товарными знаками известного бренда. Общая стоимость изъятых товаров составила более 60 тысяч рублей.