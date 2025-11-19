Российский боец спас товарищей, сбив дрон ВСУ рюкзаком

Старший стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Космик» сообщил РИА Новости об инциденте, когда один из российских военнослужащих сумел предотвратить атаку украинского ударного дрона в окопе.
По словам бойца, беспилотник внезапно влетел в укрытие, где находились несколько военнослужащих. Один из них мгновенно среагировал и метнул в устройство свой рюкзак, поскольку расстояние между людьми и дроном было минимальным.
Беспилотник запутался в вещах, что фактически нейтрализовало угрозу и позволило избежать гибели личного состава. «Космик» отметил, что без такой быстрой реакции последствия могли бы быть фатальными.
Ранее в Запорожской области боец добровольческого отряда БАРС-32 отбился от украинского беспилотника с помощью палки. FPV-дроны противника пытались атаковать вышку связи.