Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский боец спас товарищей, сбив дрон ВСУ рюкзаком

ВСУ пытались с помощью дрона атаковать бойцов ВС РФ в окопе.

Источник: Аргументы и факты

Старший стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Космик» сообщил РИА Новости об инциденте, когда один из российских военнослужащих сумел предотвратить атаку украинского ударного дрона в окопе.

По словам бойца, беспилотник внезапно влетел в укрытие, где находились несколько военнослужащих. Один из них мгновенно среагировал и метнул в устройство свой рюкзак, поскольку расстояние между людьми и дроном было минимальным.

Беспилотник запутался в вещах, что фактически нейтрализовало угрозу и позволило избежать гибели личного состава. «Космик» отметил, что без такой быстрой реакции последствия могли бы быть фатальными.

Ранее в Запорожской области боец добровольческого отряда БАРС-32 отбился от украинского беспилотника с помощью палки. FPV-дроны противника пытались атаковать вышку связи.