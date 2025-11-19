Ричмонд
Стали известны последствия масштабного сбоя в работе сервиса Cloudflare

В работе американской компании Cloudflare, чьи услуги используют многочисленные интернет-ресурсы по всему миру, произошёл сбой.

В работе американской компании Cloudflare, чьи услуги используют многочисленные интернет-ресурсы по всему миру, произошёл сбой. Об этом сообщается на странице системного статуса сервиса.

По данным компании, специалисты знают о проблеме и занимаются её устранением. Уточняется, что речь идёт о неисправности, затронувшей большое число клиентов. Подробности обещают предоставить позже, по мере поступления новой информации.

Cloudflare обеспечивает безопасность и стабильность работы веб-ресурсов. Сервис действует как обратный прокси, защищает сайты от DDoS-атак, ускоряет загрузку через сеть CDN и предоставляет функции DNS и безопасного соединения. Через инфраструктуру компании проходит около 20% мирового интернет-трафика.

Известно, что незадолго до инцидента Cloudflare объявила о плановом техническом обслуживании в дата-центре в Сантьяго. Работы должны были пройти с 12:00 до 15:00 по местному времени.

На фоне сбоя пользователи начали массово сообщать о неполадках в работе популярных онлайн-сервисов. По данным портала Downdetector, проблемы наблюдаются у музыкальных платформ Spotify и «Яндекс Музыка», соцсети X, веб-ресурсов Amazon и ряда ИИ-сервисов, включая ChatGPT.

