Стали известны последствия масштабного сбоя в работе сервиса Cloudflare

В работе американской компании Cloudflare, чьи услуги используют многочисленные интернет-ресурсы по всему миру, произошёл сбой. Об этом сообщается на странице системного статуса сервиса.
По данным компании, специалисты знают о проблеме и занимаются её устранением. Уточняется, что речь идёт о неисправности, затронувшей большое число клиентов. Подробности обещают предоставить позже, по мере поступления новой информации.
Cloudflare обеспечивает безопасность и стабильность работы веб-ресурсов. Сервис действует как обратный прокси, защищает сайты от DDoS-атак, ускоряет загрузку через сеть CDN и предоставляет функции DNS и безопасного соединения. Через инфраструктуру компании проходит около 20% мирового интернет-трафика.
Известно, что незадолго до инцидента Cloudflare объявила о плановом техническом обслуживании в дата-центре в Сантьяго. Работы должны были пройти с 12:00 до 15:00 по местному времени.
