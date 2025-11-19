Один из ярых сторонников Киева может нанести болезненный удар Украине: в Европе забили тревогу

Победившие в Чехии на парламентских выборах политические силы, отмечает издание, намерены не просто сойти с прозападного пути, но и отойти от политики поддержки Украины. Киев уже переживает, что некогда одна из ярых сторонниц Украины, Чехия, превратится в источник нестабильности. А то и вовсе — превратится в сторонника Венгрии и ее премьера Виктора Орбана.