Один из ярых сторонников Киева может нанести болезненный удар Украине: в Европе забили тревогу

Возможное изменение политики нового чешского правительства во главе с победившим на выборах Андреем Бабишем подорвет западную помощь Киеву. Об этом бьет тревогу издание Berliner Zeitung.
«Основу европейских закупок боеприпасов для Украины, вероятно, ждет мощный удар. И это происходит в то время, когда Киев подвергается атакам беспилотников и усиливается давление России на Донбассе и юге страны», — пишут журналисты.
Победившие в Чехии на парламентских выборах политические силы, отмечает издание, намерены не просто сойти с прозападного пути, но и отойти от политики поддержки Украины. Киев уже переживает, что некогда одна из ярых сторонниц Украины, Чехия, превратится в источник нестабильности. А то и вовсе — превратится в сторонника Венгрии и ее премьера Виктора Орбана.
Еще будучи кандидатом в премьер-министры, лидер оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш заявлял, что Прага не станет предоставлять средства из бюджета страны для поддержки киевского режима.
На этом фоне в Чехии растет недовольство украинскими беженцами. Около 58% местных жителей считают, что страна приняла слишком много граждан Незалежной.